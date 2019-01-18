أمريكا تنوي التوسع في قاعدة عسكرية بالأردن عوضا تركيا والعراق

من المتوقع أن تستخدم المرافق الجديدة في توفير بديل لمواقع عملياتية رئيسية أخرى في المنطقة

نشرت اذاعة "thedrive" الأمريكية وثائق تكشف أن الولايات المتحدة تنوي توسعة نطاقها بشكل كبير في قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية، وسط خلافات مع تركيا والعراق.

وقالت في تقريرها إن الجيش الأمريكي يسعى لتوسيع وجوده بشكل أكبر في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن؛ لاستيعاب أفضل لعدد كبير من الطائرات الحربية وطائرات الهجوم الأرضي والطائرات المسلحة دون طيار وطائرات الشحن، وغيرها.



وتأتي الخطط التوسعية في الأردن في الوقت الذي تتحرك فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا المجاورة.

ومن المتوقع أن تستخدم المرافق الجديدة في توفير بديل لمواقع عملياتية رئيسية أخرى في المنطقة، خاصة في تركيا، حيث يمكن أن تعيق النزاعات السياسية وصول الولايات المتحدة.



وأصدر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، الذي يشرف على العمل في موفق سلطي، مواصفات ورسومات تتعلق بمرابط الطائرات الجديدة والممرات، وغيرها من المرافق المرتبطة بها على الموقع الرئيسي للتعاقد مع الحكومة الأمريكية، في 11 يناير 2019.

وتعود الوثائق نفسها إلى خريف عام 2018. وشملت ميزانية الدفاع للعام 2018 أكثر من 140 مليون دولار لتطوير قاعدة سلاح الجو الملكي الأردني، التي تستخدمها الولايات المتحدة بنشاط في العمليات الإقليمية منذ عام 2013 على الأقل.



ويقول الموقع إن الوثائق لا تذكر اسم موفق سلطي بالاسم، لكنها تتضمن صور الأقمار الصناعية المشروحة التي تبين بوضوح أنها القاعدة المعنية.