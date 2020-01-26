أمريكا: سنجلي رعاينا من مدينة ووهان الصينية حيث يتفشي فيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد أنها ستقوم بعملية إجلاء لأفراد من القنصلية الأمريكية في "ووهان" الصينية وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "إن بعض المواطنين الأمريكيين سيكونون قادرين على ركوب رحلة تغادر ووهان في 28 يناير/كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو، بحسب "رويترز".

وأكدت الصين، اليوم الأحد، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56 حال.

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى اغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".