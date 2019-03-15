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أمريكا: صفقة السلاح بين تركيا وروسيا مشكلة أمن قومي للناتو

أمريكا: صفقة السلاح بين تركيا وروسيا مشكلة أمن قومي للناتو
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