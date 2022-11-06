أمريكا طلبت من أوكرانيا انفتاحا بالمفاوضات مع روسيا

طلبت إدارة رئيس أمريكا الثمانيني جو بايدن من أوكرانيا انفتاحا بموضوع الحوار مع روسيا.

وأشار مصدر مطلع إلى يهدف إلى ضمان استمرار حصول كييف على الدعم من الدول الأخرى التي تصطدم بخشية الناخبين فيها من استمرار النزاع لسنوات طويلة.

وشنت روسيا حربا على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 بعد مضي 8 أعوام على ضمه شبه جزيرة القرم غير الشرعي وبداية النزاع في شرق أوكرانيا.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي عبر قنوات خاصة وبشكل غير رسمي من قادة أوكرانيا على إظهار انفتاح بموضوع المفاوضات مع روسيا وإعادة النظر برفضهم العلني للمشاركة بمفاوضات السلام ما دام الرئيس فلاديمير بوتين موجودا.