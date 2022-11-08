أمريكا وإيطاليا تزودان أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة.. وزيلينسكي: "الأعداء يتراجعون"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني يتقدم على عدة محاور في شرق وجنوب البلاد، مؤكدا أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة على جبهة دونيتسك.

وأضاف زيلينسكي: "إن القوات الأوكرانية، تتقدم إلى الأمام، والأعداء يتراجعون إلى الخلف، وبشكل عام قواتنا بحالة دفاع نشط على خطوط الجبهة".

من جهة ثانية ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، يوم أمس الإثنين، إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بحسب تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون.

واتفق الوزيران الأمريكي والإيطالي، على تزويد "كييف" بأنظمة الدفاع الجوي، والمعدات اللازمة، كما اتفقا على مواصلة الحوار حول القضايا الأمنية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أفاد في تصريحات سابقة، بوصول أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Aspide إلى البلاد.

وقال:" إن هذه الأسلحة ستجعل المجال الجوي أكثر أمانًا"، مقدما الشكر للدول التي وصلت منها الأسلحة، وهي: الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تواجد 50 ألف عنصر في الوحدات القتالية، منوها إلى أن عدد المجندين في العملية العسكرية الخاصة وصل إلى ما يقارب 80 ألف عنصر، وأن البقية في مناطق التدريب.