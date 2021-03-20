أمريكيون يعتذرون للسفارة الروسية عن تصريحات بايدن

تلقت السفارة الروسية لدى واشنطن رسائل من مواطنين أمريكيين، يعتذرون فيها عن تصريحات الرئيس جو بايدن حول القيادة الروسية.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في صفحة السفارة على "فيسبوك"، إن السفارة تلقت رسائل من مواطنين أمريكيين يعتذرون لروسيا عن تصريحات بايدن.

وأعرب أنتونوف عن امتنانه لمواطني الولايات المتحدة الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال إن "كثيرين أعربوا عن عدم موافقتهم، واعتذروا عن التصريحات المتهورة، التي صدرت مؤخرا من واشنطن ضد روسيا".

وأشار أنتونوف إلى إعجابه بموقف الأمريكيين "الذين يدركون أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة"، مضيفا أن "ما يفعله المواطنون الأمريكيون يشهد على حقيقة أن إمكانية تطبيع العلاقات بين الشعبين الروسي والأمريكي لا تزال قائمة".

وأعرب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية عن أمله في أن تستمع الإدارة الأمريكية إلى الناخبين و"توقف سياستها التي تدفع لمزيد انهيار العلاقات (بين البلدين)، التي بدورها تشكو من صدام مفرط". (نوفوستي)