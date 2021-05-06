  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أمر بالقبض على وزير المالية القطري بتهم الفساد

أمر بالقبض على وزير المالية القطري بتهم الفساد

منشور 06 أيّار / مايو 2021 - 11:56
علي شريف العمادي
علي شريف العمادي

أصدر النائب العام في قطر الخميس، أمرا بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي.

وجاء أمر القبض على وزير المالية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”قنا“ بعد ”الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير وسؤال الوزير عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة“.

كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية القطرية منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

كلمات دالة:علي شريف العماديقطرفساد

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...