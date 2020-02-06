أمر بمغادرة رئيس وزراء ماليزيا السابق قاعة محكمة

أمر قاضٍ في ماليزيا الخميس، رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بمغادرة قاعة المحكمة التي تمثل فيها زوجته المتهمة بالفساد.

وعارض محامو الدفاع حضور نجيب في اليوم الثاني من جلسات محاكمة زوجته روسماه منصور، في محكمة كوالالمبور العليا، قائلين إنه “شاهد محتمل” في محاكمتها. وطلب القاضي محمد زيني مازلان من رئيس الوزراء السابق المغادرة.

ورفض القاضي حجة فريق الدفاع الذي قال إن نجيب هو “زوج جيد” يدعم زوجته خلال حبسها.

ويواجه رئيس الوزراء السابق عددا من تهم الفساد في محاكمات منفصلة بدأت العام الماضي.

ويُتهم نجيب بنهب مئات المليارات من الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي “1MDB”، وهي اتهامات كان لها دور كبير في هزيمته في الانتخابات. ويقول محققون أمريكيون إنه من الممكن أن يكون مبلغ قدره 4,5 مليار دولار قد نهب من الصندوق.

أما روسماه، التي كانت مباهاتها مصدرا للجدل الشعبي خلال ولاية نجيب، فهي متهمة بتلقي رشاوي قدرها 6,5 مليون رينجت (1,58 مليون دولار) تتعلق بمشروعات للطاقة الشمسية في شرق البلاد على جزيرة بورنيو. (د ب أ)