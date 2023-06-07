أمر ملكي سعودي بإنشاء مؤسسة للأمن السيبراني

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني ذات تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

وتهدف المؤسسة الوليدة إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، بالإضافة إلى مواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها أيضا.

وجاء إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تأكيدًا على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية.

كما يأتي ضمن توحيد المساعي المشتركة وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في قطاع الأمن السيبراني.

وتمكنت المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني من تحقيق مكتسبات محلياً وإقليمياً وعالميا وبات النموذج السعودي في الأمن السيبراني ناجحاً ورائدا يعترف به دوليا وضع المملكة في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية.

حيث تبوأت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفقا لتصنيف الأمم المتحدة وكذا في التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022م.

وتحول النموذج السعودي في الأمن السيبراني إلى محرك فاعل على المستوى الدولي نحو إيجاد فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق به يمكّن النمو والازدهار للشعوب.