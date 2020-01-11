أمطار غزيرة وفيضانات تتسبب بإلغاء وتأجيل رحلات بمطار دبي

غمرت مياه الامطار الغزيرة ممرات مطار دبي الدولي، وتوقعت السلطات استمرار تاجيل بعض الرحلات خلال اليوم.

في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من اللقطات.

قالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، ألغى أو حول أو أجل رحلات السبت بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقالت على تويتر "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال".

وظهرت المياه وقد غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من اللقطات.

وتعمل من مطار دبي الدولي شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي.

وقالت طيران الإمارات إنها أجلت عددا من الرحلات من مطار دبي. وقالت فلاي دبي إنها أجلت رحلاتها أيضا بينما تم تحويل بعض الرحلات.

