أمطار غير مسبوقة في السعودية

تشهد المملكة العربيه السعودية ظواهر جوية مختلفة غير معتادة.

ومن الظواهر التي تشهدها المملكة أمطارا رعدية وزخات من البرد الامر الذي جعل السعوديون يتساءلون عن سبب الأمطار غير المسبوقة التي يشهدونها في مثل هذا الوقت من فصل الصيف، وتحديدا في منطقة الرياض.

ووصف أيمن بن سلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أمطار جنوب منطقة الرياض ، امتدادا إلى محافظة وادي الدواسر وشرورة بـ"الملفتة وغير المسبوقة".

فيما قال حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز ، لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية، إن المركز بصدد دراسة الوضع لمعرفة الأسباب المناخية.

وقال القحطاني: "العالم يمر بظواهر جوية مختلفة وحادة نلاحظها بشكل كبير في بعض الدول"، مشيرا إلى الفيضانات التي شهدتها ألمانيا والصين مؤخرا.

وتابع "ما حصل في جنوب منطقة الرياض امتدادا إلى منطقة نجران وشرورة أمر لافت ويحتاج إلى دراسة واضحة، ولكن ذلك يندرج تحت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم".