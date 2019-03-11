أمن حماس يعتقل فلسطينيين دعوا لمظاهرات احتجاجية

واصل نشطاء فلسطينيون، دعواتهم لحراك شعبي

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، عدداً من الشبان الفلسطينيين، استباقاً لتظاهرات دعوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أجهزة أمن حماس اعتقلت أكثر من 15 فلسطينياً، أغلبهم من محافظة شمال قطاع غزة، بعد دعوتهم للخروج في مظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية في غزة.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية سلمت بلاغات بالحضور لمقراتها في قطاع غزة، لعدد من الشبان الفلسطينيين، في وقت أعلن عدد منهم رفضهم الحضور لمقرات حماس.

وواصل نشطاء فلسطينيون، دعواتهم لحراك شعبي، في منطقة شمال قطاع غزة، ليمتد بالتدريج لباقي محافظات القطاع، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، والفساد الكبير، الذي يغلف أداء مؤسسات حماس المسيطرة على الوزارات في قطاع غزة.

ودشن النشطاء، وسوماً على مواقع التواصل الاجتماعي، لحث الفلسطينيين على التظاهر للمطالبة بحقوقهم، وهو ما اعتبره نشطاء مقربون حماس، تحريضاً على الحركة.