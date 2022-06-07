أميرة النرويج تعلن خطوبتها على مشعوذ أميركي

أعلن ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا في بيان الثلاثاء، خطوبة ابنتهما الأميرة مارثا لُوِيز الى المشعوذ الاميركي ديريك فيريت الذي يصف نفسه بأنه "شامان" و"وسيط روحاني".

وقال بيان العاهل النرويجي وزوجته إنهما "يتمنيان للخطيبين كل التوفيق في المستقبل".

والأميرة مارثا لويز البالغة 50 عامًا، تحتل المرتبة الرابعة في سلم ولاية العرش النرويجية، وسبق لها ان زعمت ان لها اتصالات مع الملائكة، فيما يبلغ فيريت من العمر 47 عامًا، وسطع نجمه خصوصا في اوساط نجوم هوليوود ومن بينهم الممثلة غوينيث بالترو.

وكانت كريمة الملك هارالد أضفت قبل ثلاث سنوات الصفة الرسمية على علاقتها مع فيريت المعروف أيضًا باسم ”شامان دوريك“.

وقالت وسائل الإعلام النرويجية أن خطيب الأميرة النرويجية يصف نفسه بأنه معالج روحاني على موقعه على الإنترنت، منذ مايو- أيار 2019.

وسبق للأميرة مارثا لُوِيز الزواج من المؤلف آري ميكائيل بيهن في العام 2002 وأنجبت منه ثلاث بنات قبل انفصالهما في العام 2016.

ووفقًا لوسائل الإعلام النرويجية، تخطط مارثا لويز للانتقال للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع خطيبها وبناتها.

وإلى جانب واجباتها الملكية، ترعى مارثا لُوِيز عددا من الفعاليات والمنظمات.

وتملك الاميرة في رصيدها مجموعة متميزة من الكتب المسموعة وعدد من المؤلفات، كما شاركت في إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية. تعمل الأميرة مارثا لُوِيز منذ فترة طويلة بالأعمال التي من شأنها الإسهام في تطوير الإِرث الثقافي النرويجي.

ألفت مارثا لُوِيز كتباً زعمت فيها أنها على اتصال بالملائكة.