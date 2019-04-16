أميرة سعودية تقود فريقا رياضيا دون الكشف عن هويتها

كشفت الاميرة فهده بنت فهد ال سعود عن هويتها كونها أول أميرة تقود فريق رياضي نسائي، وتمثل السعودية عالمياً وتفوز بالبطولة .

وقالت الاميرة السعودية لبرنامج اتجاهات على قناة روتانا خليجيه : أنا مشاركة في أولمبياد الامارات لكرة السلة، وأحرزت هدفاً ثلاثيا كان سببا في الإعلان عن اسمي؛ ولم أكن اريد أن يعرف أحد بأن هناك أميرة تلعب معهم حتى لا ألفت الأنظار.

واشارت الى ان فريقها يعد من أولائل الفتيات اللاتي يمثلن السعودية في أولمبياد ذوي الهمم ، وأول فريق كرة سلة يمثل المملكة في مستوى عالمي. مضيفه "الجميع كان يشكك في قدراتهم وإننا لن نصل لمرحلة معينة والحمد الله لم نخسر أية مباراة وكنا بالمرتبة الأولى ورجعنا الذهبية وهذا شيء أنا أفتخر فيه وإنجازات ليس فقط لي وإنما للمملكة ولكل فرد في السعودية ولكل امرأة أيضا".