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أميركا..الموافقة على مشروع قانون لمعاقبة حلفاء إيران بالعراق

أميركا..الموافقة على مشروع قانون لمعاقبة حلفاء إيران بالعراق
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