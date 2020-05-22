أميركا الجنوبية بؤرة جديدة لكورونا والوفيات بالولايات المتحدة تتجاوز 95 ألفا

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أمريكا الجنوبية صارت بؤرة جديدة لفيروس كورونا وإن البرازيل هي أكثر دول القارة تضررا في حين تزيد أعداد حالات الإصابة في بعض الدول الأفريقية التي سجلت إلى الآن وفيات بأعداد منخفضة نسبيا.

وقال الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي ”إلى حد ما، صارت أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة للمرض“ مضيفا أن البرازيل ”هي الأكثر تضررا بشكل واضح“.

وأشار ريان إلى أن البرازيل أقرت الاستخدام الواسع للعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين علاجا لكوفيد-19. وجدد التأكيد على أن الأدلة الطبية لا تدعم الاستخدام الواسع غير مؤكد النتائج لهذا العقار ضد المرض الجديد بسبب مخاطره.

وقال ريان إن بعض الدول الأفريقية شهدت زيادات في أعداد حالات الإصابة نسبتها 50 في المئة في الأسبوع المنقضي في حين سجلت دول أخرى انخفاضا أو معدلات مستقرة.

وقال إن معدل الوفيات المنخفض ربما يرجع إلى أن نصف عدد سكان القارة في سن 18 عاما أو أقل. مضيفا أنه ما زال يشعر بالقلق إزاء احتمال انتشار المرض في قارة بها ”ثغرات كبيرة“ في خدمات الرعاية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي.

الى ذلك، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة تسجيل 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد ليصل الإجمالي إلى 95533.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات المرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 21 مايو أيار مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.