أميركا تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر التي غيرت "مسار تاريخها"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ان مسار تاريخ البلاد قد تغير منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001، التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص، وأحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحاياها الأحد.

وخلال الاعتداءات الأكثر دموية في التاريخ، والتي ارتكبها تنظيم القاعدة الجهادي، صدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وطائرة ثالثة البنتاغون. والرابعة التي يبدو انها كانت تستهدف الكابيتول أو البيت الأبيض تحطمت في منطقة حرجية في شانكسفيل في بنسلفانيا بعد هجوم مضاد من الركاب.

وقتل 2977 شخصا جراء ذلك، فيما توفي آلاف آخرون في السنوات التالية بسبب أمراض سببها الدخان السام الناجم عن انهيار البرجين التوأمين.

وشارك الرئيس الأميركي في فعالية نظمت في البنتاغون حيث صدمت طائرة المبنى ما أدى الى مقتل 184 شخصا.

وكتب على تويتر قائلا قبيل ذلك "بعد 21 عاما، نبقي حية ذكرى جميع الأرواح الثمينة التي سُرقت منا في غراوند زيرو وفي شانكسفيل في بنسلفانيا وفي البنتاغون".

وأضاف بايدن"لقد تغير مسار تاريخ أميركا في ذلك اليوم"، لكن ما لم يتغير هو "طبع هذه الأمة، التضحيات والحب والسخاء" الذي تستطيع الولايات المتحدة القيام به.

وتابع ان "هذا اليوم لا يتعلق بالماضي بل بالمستقبل" داعيا الأميركيين الى الدفاع عن الديموقراطية، ضامنة الحرية التي أراد الأرهابيون أن "يطمروها تحت النار والدخان والرماد".

كما شارك بايدن رسالة وجهتها في 11 أيلول/سبتمبر 2001 الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس، الى الشعب الأميركي. وكتبت الملكة آنذاك "الحزن هو الثمن الذي يدفع لقاء الحب".

وتجمّع أقارب الضحايا وعناصر الشرطة والإطفاء ومسؤولون في نيويورك عند النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ11 أيلول/سبتمبر في الجزء الجنوبي من مانهاتان، حيث تمّت تلاوة أسماء الأشخاص الذين قتلوا كما هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم الأكثر الدموية الذي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.

وقُرعت الأجراس بينما وقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعتين 08,46 و09,03 (12,46 و13,03 ت غ)، وهي المواعيد الدقيقة التي ضربت فيها طائرتا الركاب برجي مركز التجارة الشمالي والجنوبي.

وأضيئت سماء نيويورك مساء السبت بشعاعين باللون الأزرق يرمزان إلى برجي مركز التجارة.