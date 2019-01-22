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أميركي موقوف في روسيا بتهم التجسس تسلم "أسرار دولة" دون علمه

أميركي موقوف في روسيا بتهم التجسس تسلم "أسرار دولة" دون علمه
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