أميركي ينفق 86 ألف جنيه إسترليني لإطالة ساقيه 17 سم

وصلت تكلفة اطالة 17 سم من ساقي الشاب الأميركي بريان سانشيز عقب عمليات جراحية مؤلمة جدا ما قيمته 86 ألف جنيه إسترليني.

وبين سانشيز أنه اكتشفت هذا النوع من العمليات خلال العام الماضي فقط، بعد بحث طويل جاء نتيجة رؤيته ساقيه أقصر مما يجب، لافتا إلى أنه عريض، وذراعيه طويلتين، إلا أن ساقيه قصيرة كانت تجعله يبدو مختلفا عن الآخرين.

عملية معقدة

وتم خلال العملية الجراحية الأولى التي قام بها سانشيز كسر قصبة ساقه وإفراغ الجزء الداخلي منها وأزالة نخاع العظم، ثم وضع قضيبا وربطوا الأجزاء العظمية بمثبتات خارجية، وتم عقب ذلك برم المسامير على المثبتات بمقدار 90 درجة كل يوم لمدة 60 يوما .

وبين الحائز على 17 سم جديدة من طوله أن أصعب جزء في الأمر برمته هو قلة النوم بالنسبة له، معتقدا أن النتيجة التي وصل إليها تستحق هذا العناء، فيما كانت المرحلة الثانية من الجراحة ذاتها ولكن لفخذيه.

ويتوق سانشيز الى شفاءه التام، بعد أن قام بتجربة الوقوف وشعر بالغرابة عندما لاحظ الفرق بينه وبين الآخرين الذين اعتاد رؤيتهم أطول منه.

مؤكدا أنه ليس نادما على قراره آملا في أن أكون سعيدا فعلا بالنتائج.

