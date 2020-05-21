أمير أردني يدعم فكرة انتخاب رئيس الوزراء (فيديو)

أعرب الأمير الأردني علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، عن دعمه فكرة انتخاب رئيس الوزراء في المملكة.

جاء ذلك في مقابلة له مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، على منصة يوتيوب الثلاثاء، لقيت مؤخرا انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى سؤاله عما إذا كان النظام الملكي بالأردن قد تطور، أجاب الأمير علي: “أكيد تطور، وأنا مع شيء وحيد بأن يكون انتخابات لرئاسة الوزراء من قبل البرلمان”.

كما تطرق اللقاء إلى عدة موضوعات تناولت الشأن الداخلي.

وتنص المادة 35 من الدستور، على أن “الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناءً على تنسيب رئيس الوزراء”.

وكلف الملك عبد الله منذ توليه العرش، في 7 فبراير/ شباط 1999، 12 رئيس وزراء بتشكيل 18 حكومة.

(الأناضول)