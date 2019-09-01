أمير الكويت الى الولايات المتحدة في زيارة يلتقي خلالها ترامب

أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن ترامب سيستقبل أمير الكويت بواشنطن، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

أعلنت الكويت الأحد، عن زيارة مرتقبة لأمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة يلتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن أمير البلاد يغادر الإثنين، متوجھا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة (لم تحدد طبيعتها).

وأشارت الوكالة إلى أنه عقب ذلك يتوجه إلى العاصمة واشنطن، في زيارة رسمية يجري خلالھا مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل أمير الكويت بواشنطن، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المتوقع بحث “التطورات في المنطقة، والتعاون الأمني الثنائي، ومسائل محاربة الإرهاب”.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطر على إثرها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد تعافى من “عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح” دون تفاصيل.

