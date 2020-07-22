أمير الكويت الى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

كانت الكويت أعلنت السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد (91 عاما) لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الخميس لاستكمال علاج طبي بعدما خضع لعملية جراحية، حسبما اعلن الديوان الأميري في بيان الأربعاء.

وجاء في البيان "أمير البلاد يتوجه غدا للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة"، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت الكويت أعلنت السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد (91 عاما) لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وكان أمير البلاد قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب وضعه الصحي.

والكويت من أثرى دول منطقة الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة الأخرى. وهناك أكثر من 100 مليار برميل نفط في احتياطاتها المؤكدة، ما يمثل نحو 10 بالمئة من احتياطات العالم. وتنتج الكويت نحو 2,7 مليون برميل يوميا تصدر منها نحو مليونين.

ولدى الكويت البالغ عدد سكانها الأصليين 1,5 مليون نسمة فقط من نحو خمسة ملايين، صندوق ثروة سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، ما يوفر وسيلة تمويل للدولة.

كما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 70 ألف دولار سنويا، وهي بين الأعلى على مستوى العالم.

وتزامن إجراء أمير الكويت عملية جراحية مع دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) إلى المستشفى هذا الاسبوع بسبب التهاب بالمرارة.

