الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم يوم الأحد استياء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مما وصفه "بتعسف" بعض النواب في استخدام أدواتهم الدستورية.

وقال الغانم في تصريحات للصحفيين منه إن أمير الكويت الذي التقاه يوم الاحد كلفه بنقل رسالة للنواب "مفادها بأن هناك تعسفا وسوء استخدام لبعض الأدوات الدستورية وأن مسؤولية أعضاء المجلس التصدي لهذا التعسف وإساءة استخدام بعض الأدوات الدستورية".

وأضاف الغانم أن امير الكويت "يثق في عقلانية وحكمة أعضاء مجلس الامة في التصدي لهذه الممارسات".

ويعد استجواب رئيس الوزراء في الكويت قضية حساسة تتحسب لها الحكومة. ويحق لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة.

وحذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمته أمام البرلمان في 30 أكتوبر تشرين الأول من "التمادي بمخالفة الدستور والقانون" وعبر عن عدم رضاه عن كثرة الاستجوابات واستجواب رئيس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص الوزراء.

وقال "لماذا كل هذا السباق المحموم على تقدیم الاستجوابات ؟!! ولماذا الإصرار على تقدیم الاستجوابات لرئیس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين ؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستوریة التفسیریة الواضحة".

وقال "إذا كانت الحقوق الدستوریة للنائب واجبة الاحترام فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق لیست حقوقا مطلقة فھي مقیدة بشروط".

لكن النائب شعيب المويزري أعلن في 12 نوفمبر تشرين الثاني تقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بشأن "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات" وذلك عقب هطول أمطار غزيرة على البلاد في 9 نوفمبر تشرين الثاني.

وبعدها بنحو أسبوع أعلن ثلاثة نواب عزمهم تقديم استجواب آخر لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي على خلفية قضايا تتعلق باستجواب سابق لنفس الوزير.