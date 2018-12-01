أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح السبت بمواقف جورج بوش الأب تجاه دولة الكويت التي وصفها بـ”المشرفة” و”الشجاعة”.

وقال أمير الكويت، في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوفاة بوش الأب الرئيس الـ41 لأمريكا، إن بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى، مشيدا بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.

وأضاف أن مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، منوها بدوره في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.

وكانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دورا بارزا في حرب تحرير الكويت، التى حملت اسم “عاصفة الصحراء” فى مطلع عام 1991 بعد قيام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باحتلال الكويت، في آب/ أغسطس 1990 وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم”المحافظة رقم 19″