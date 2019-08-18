أمير الكويت يتعافى من "عارض صحي"

لم تذكر وكالة الأنباء الكويتية التي اوردت النبأ تفاصيل أخرى حول العارض الصحي الذي ألم بالامير. وايضا لم يرد أي حديث عن صحته في وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف الكويتية.

قالت وكالة الأنباء الكويتية الأحد إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له سموه" وإنه الآن في حالة صحية طيبة.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى. وايضا لم يرد أي حديث عن صحة الأمير في وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف الكويتية.

وكان أمير الكويت ظهر علنا للمرة الأخيرة الأسبوع الماضي عند مشاركته في صلاة عيد الأضحى، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. ولم يعلن عن أي تطور في حالة الأمير الصحية.

وكان الشيخ صباح خلف شقيقه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في كانون الثاني/يناير 2006.

