أمير الكويت يزور العراق.. وعبد المهدي يصفها بالمهمة للإقليم

يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الأربعاء بزيارة تاريخية إلى العراق، لبحث أبرز المستجدات والظروف الإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصف رئیس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي، زیارة أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح المقررة إلى بغداد بالمھمة و"لیس للبلدین فحسب بل للإقلیم بأسره"

وقال عبد المھدي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، "إن العلاقات العراقیة الكویتیة، الیوم في أفضل حالاتھا، وقد شھدت العدید من الزیارات المتبادلة بین كبار المسؤولین في البلدین، والتي ستتوج بزیارة الشیخ صباح الأحمد الصباح".

وأكد عبد المهدي أن زیارة أمیر الكويت إلى بغداد في ھذه الظروف تعد "مؤشرا مھما" على تنامي العلاقات بین البلدین.

وذكر عبد المهدي أن الزیارة ستشھد اجتماعات مشتركة وصفھا بـ"الغنیة جدا"، مؤكدا أن "الطرفین سیعززان ما تم الاتفاق علیه بین الحكومتین في المرحلة الماضیة والعمل على حل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرة".

وقال نائب وزیر الخارجیة خالد الجار الله لوكالة الأنباء الكويتية، إن زیارة أمير الكويت للعراق تأتي في "إطار العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین".

وأضاف الجار الله، أن زیارة الأمير "تنطوي على أبعاد مھمة ودلالات حیویة"، مؤكدا "حرص الأمیر على الاھتمام والرعایة للعلاقات الأخویة وسعيه لتطویرھا وتعزیزھا في المجالات كافة".

وأشار نائب وزير الخارجية، إلى حرص أمير الكويت على دعم وتمكین العراق من تجاوز تداعیات ما تعرض له من أعمال إرھابیة، بالإضافة إلى جھوده الھادفة لإعادة الإعمار.

ولفت الجار الله إلى أن "الزیارة تأتي في ظروف دقیقة وحرجة تمر بھا المنطقة والتي تتمثل باستمرار التصعید فیھا، الأمر الذي یؤكد أھمیة التنسیق والتشاور مع الأشقاء في العراق لتجاوز ھذه الظروف، وتمكین المنطقة من النأي بعیدا عن التوتر والصدام".

ويرافق أمير الكويت في زيارته كل من رئیس مجلس الوزراء ووزیري الخارجیة والداخلیة وغيرهم من المسؤولين.

وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير البلاد إلى العاصمة العراقية هي الثانية خلال توليه مقاليد الحكم، إذ ترأس في 29 مارس 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وللكويت دور كبير في دعم العراق، فقد وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في فبراير الماضي، اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار) مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في المدن العراقية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زار الكويت في 22 مايو، حيث أجرى مباحثات مع الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تخص البلدين والخطر من اندلاع حرب مع إيران