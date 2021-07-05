أمير الكويت يخضع "لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح"

سبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة حين كان وليا للعهد في 2017.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن بيان للديوان الأميري أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع "لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح".

وأضافت، في خبر مقتضب، أن الشيخ نواف ابلغ ولي العهد بأنه سيواصل استكمال هذه الفحوصات.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة حين كان وليا للعهد في 2017.

وغادر الأمير الكويت بلاده متوجها إلى ألمانيا في 24 يونيو/حزيران الماضي في إجازة خاصة.

تولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في سبتمبر أيلول الماضي بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

