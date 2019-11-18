أمير الكويت يقيل وزيري الدفاع والداخلية

أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين بإقالة كل من وزير الداخلية، خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تم تكليف صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.

وكلف الأمير كذلك، أنس خالد ناصر الصالح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الداخلیة، بالإضافة إلى عمله، وذلك إلى حین تشكیل الحكومة الجدیدة.

وأضاف البيان أنه على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، والعمل به من تاریخ صدوره، ونشره في الجریدة الرسمیة.

ويأتي هذا القرار بعد الاتهامات التي وجهها ناصر صباح لخالد الجراح، فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ عدة أعوام.

وأحال النائب العام في الكويت بلاغا ضد وزير الداخلية المقال إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية "صندوق الجيش"، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش.