أمير سعودي ينتقد العنصرية ضد الوافدين بسبب "كورونا"

انتقد أمير سعودي، السبت، العنصرية ضد الوافدين إلى البلاد، على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد: " 80% من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل: (ما جاب لنا البلا إلا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟".

وأضاف: "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة .. وهذا ليس ذنبهم"، على حد قوله.

وسجلت البلاد قفزة بأعداد الإصابات اليومية، إذ أعلنت عن تسجيل 1132 إصابة جديدة، السبت، وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن الكشف عن غالبية الإصابات تم عبر الفحص النشط.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبرت "عنصرية" في دول خليجية، ولا سيما السعودية والكويت، ما أثار استياء واسعا.