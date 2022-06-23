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أمير قطر إلى مصر الجمعة للقاء السيسي

منشور 23 حزيران / يونيو 2022 - 05:28
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الى مصر الجمعة، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد الأولى منذ سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة "العربي الجديد" الخميس.

وقالت الصحيفة التي تصدرها شركة "فضاءات ميديا" القطرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، ان الأمير تميم "سيزور مصر يوم غد" الجمعة، استجابة لدعوة من السيسي.

واشارت الى ان الدعوة تأتي بدورها ردا على دعوة تلقاها السيسي في وقت سابق لزيارة الدوحة.

ويزور آل ثاني رواندا حاليا، تلبية لدعوة من رئيسها بول كاغامي، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث، المقام بمركز المؤتمرات في مدينة كيغالي.

وكانت العلاقات المصرية – القطرية شهدت تطورا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 يناير 2021، حسب الصحيفة.

وشهدت الأشهر الماضية تبادلا للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين.

كلمات دالة:قطرمصرتميم بن حمدعبدالفتاح السيسي

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