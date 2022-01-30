أمير قطر في زيارة عمل بواشنطن

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدوحة متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الديوان الأميري القطري الأربعاء الماضي، أن لقاء مرتقبا سيجمع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن الاثنين المقبل، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفق بيان الديوان في حينه، فإن مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأمريكي “ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين”.

وأفاد البيان أن اللقاء سيبحث “القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”. دون تفاصيل أكثر.

والأحد، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن مباحثات الرئيس بايدن مع أمير قطر، ستتناول “إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إن “الإدارة الأمريكية ستبحث مع قطر إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، في حال وقوع غزو روسي محتمل على أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز الروسي لأوروبا”.

وتخشى بعض الدول الأوروبية من أن يؤدي فرض عقوبات قاسية على موسكو إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها لأنها قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطع أو تقليص إمدادات الغاز منتصف الشتاء.

تجدر الإشارة أن أوروبا تحصل على أكثر من 40 بالمئة من الغاز الطبيعي من روسيا، فيما يمر نحو ثلث الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال “شنت هجوما” على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط “عدوانية” لديها تجاه أوكرانيا.