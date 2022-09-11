أمير قطر ل"عقيلة صالح": نقف مع ليبيا وخيارات شعبها

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، رئيس ‏مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مكتبه بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أمير قطر، موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الليبي، ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وأعرب عقيلة صالح، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها، كما أطلعه على آخر التطورات والأوضاع في ليبيا.

وأفادت لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن الشيخ تميم وصالح، تباحثا خلال اللقاء أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين قطر وليبيا، وناقشا المستجدات الراهنة في ليبيا، كما تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس النواب بدولة #ليبيا الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد#قنا #قطر pic.twitter.com/VkOoJcTUNi — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 11, 2022

نشاط دبلوماسي للبرلمان الليبي

وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، على زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح الحالية إلى الدوحة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي للبرلمان لضمان مواقف متوازنة من الجميع، وتأمين دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا.

وقال العقوري: "زيارة السيد رئيس مجلس النواب تأتي في إطار الدبلوماسية النشيطة لمجلس النواب مع الشركاء الدوليين والدول التي لها علاقة بالملف الليبي ومنها دولة قطر".

وأضاف العقوري أن زيارة رئيس البرلمان الليبي "تأتي حرصا على بناء مواقف متوازنة مع الجميع من أجل ضمان دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا ولتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة، وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي أن الزيارة تمهد "لتناول القضايا المشتركة مع دولة قطر في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي وغيره".

زيارة الأولى من نوعها

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقلية صالح، أمس السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وتأتي الزيارة بعد يومين، من زيارة مشابهة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الدوحة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.