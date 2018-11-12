أمير قطر والحريري يلتقطان صورة تذكارية في باريس

الحريري ربما يكون أراد إيصال رسالة إلى أمير قطر من السعودية، لطي الخلاف الذي بدأ منذ نحو عام ونصف

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تذكارية تظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وذكر إعلاميون قطريون أن الصورة التقطت على هامش "قمة السلام" المنعقدة هذه الأيام في باريس.

وتأتي هذه الصورة في أعقاب ثناء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الاقتصاد القطري بمؤتمر في الرياض، وكان إلى جانبه حينها سعد الحريري.

وقال ناشطون، إن الحريري ربما يكون أراد إيصال رسالة إلى أمير قطر من السعودية، لطي الخلاف الذي بدأ منذ نحو عام ونصف.