أمير قطر وحيدا على طاولة مقهى رصيف أميركي (صورة) 

اثارت صورة نشرها شقيق أمير قطر للشيخ تميم بن حمد وهو يجلس وحيدا على طاولة مقهى رصيف خلال زيارته للولايات المتحدة، تفاعلا وتعليقات بين المغردين.

وقال الشيخ خليفه بن حمد في تعليق على الصورة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حافظه ربي" لتنال الصورة أكثر من 4 آلاف تفاعل بعد سبع ساعات من نشرها.

ويأتي نشر الشيخ خليفة لصورة أمير قطر بعد زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه عددا من المسؤولين والمشرعين في البلاد يتقدمهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر الشيخ تميم بن حمد مقطع فيديو يلخص زيارته لأمريكا على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".



