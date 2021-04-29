أمير قطر يبحث مع وزير سعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش زيارة رسمية بدأها، اليوم، وفد سعودي برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى العاصمة الدوحة (غير محددة المدة)، وفق بيان الديوان الأميري.

وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها”، بحسب ذات المصدر، الذي لم يذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

ويأتي لقاء الوفد بعد ثلاث أيام من زيارة وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى الدوحة، فيما دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، أمير قطر، لزيارة الرياض.

ويأتي هذا الزخم في العلاقات بين الدوحة والرياض، بعد توقيع اتفاق المصالحة مطلع العام الجاري، أنهى مقاطعة لقطر بدأتها في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. (الأناضول)