أمير قطر يتبرع بـ100 مليون دولار لدول تواجه مخاطر مناخية

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تبرع بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأقل نمواً للتعامل مع مخاطر المناخ.

جاء ذلك في كلمة له مخاطباً قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، اليوم الاثنين، أكد فيها أن بلاده لم تدخر جهداً لإنجاح اتفاق باريس المناخي.

وأكد الشيخ تميم أن قطر تستهدف توليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين.

وشدد على التزام الدوحة بتنظيم بطولة كأس عالم صديقة للبيئة، في إشارة إلى مونديال قطر الذي سيقام عام 2022.

كما أشار أمير قطر إلى أن ظاهرة التغير المناخ إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وأنه يتعين على الدول الوفاء بالتزاماتها في مجال المناخ.

وتعقد قمة المناخ بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس للمناخ للعام 2015، ووافقت عليه 200 دولة باعتباره أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي.