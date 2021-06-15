أمير قطر يتسلم دعوة من السيسي لزيارة مصر

تولى وزير الخارجية المصري سامح شكري تسليم الدعوة للشيخ تميم.

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى الدوحة.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليمه رسالة من السيسي.

وأعرب شكري عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا".

كما نقل وزير الخارجية دعوة السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وأوضح حافظ أن بن حمد أعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.