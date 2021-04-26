أمير قطر يتسلم دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية‎

كان وزير الخارجية السعودي، قد وصل في وقت سابق الاثنين، إلى الدوحة في زيارة رسمية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مساء الإثنين، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لزيارة المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، سلّم أمير قطر مساء اليوم في الدوحة، دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة.

وكان وزير الخارجية السعودي، قد وصل في وقت سابق الاثنين، إلى الدوحة في زيارة رسمية، حيث عقد لقاءً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري، ومجالات التعاون بين البلدين.

واجتمع وزير الخارجية القطري مع نظيره السعودي، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. #قناhttps://t.co/IP2Xl9J4df pic.twitter.com/x5UA4IS4TO — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 26, 2021

وجدد بن عبد الرحمن دعم الدوحة الراسخ للمملكة حكومة وشعباً ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها بن فرحان، خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، منذ إعلان المصالحة الخليجية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.