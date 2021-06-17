أمير قطر يجري تعديلا وزاريا محدودا

التعديل شمل حقيبتي العدل وشؤون مجلس الوزراء.

أعلنت قطر الخميس، إجراء تعديل وزاري محدود يشمل حقيبتي العدل وشؤون مجلس الوزراء.

ووفق بيان صادر عن الديوان الأميري، "أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء".

وأضاف البيان أنه تم "تعيين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، وقيام وزير البلدية والبيئة عبد الله بن تركي السبيعي، إضافة إلى مهام منصبه، بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء".

ويأتي العامري والسبيعي خلفا لوزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى بن سعد الجفالي النعيمي.

ووفق أمر أميري آخر، تقرر تعيين النعيمي نائبا عاما، خلفا لعلي بن فطيس المري، بحسب المصدر ذاته.