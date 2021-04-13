أمير قطر يدعو الرئيس الإيراني لزيارة الدوحة

جاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي أجراه روحاني مع الشيخ تميم الثلاثاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة قطر، مؤكدًا على تطوير وتعميق العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات، خاصة التجارة والاقتصاد، وفق الرئاسة الإيرانية.

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني أجرى اتصالا هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مضيفًا أن ”روحاني رحب بموقف الحكومة القطرية من القضايا الإقليمية، وشدد على ضرورة حل القضايا والأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية من خلال الحوار والتفاوض“.

وقد أشار روحاني إلى المحادثات الأخيرة في فيينا حول الملف النووي ورغبة الولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاق، وقال: ”السبيل الوحيد هو عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع جميع العقوبات، والوفاء بجميع التزامات مجلس الأمن وفق القرار رقم 2231“.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير قطر: ”بعد عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفع العقوبات، ستعود إيران إلى جميع التزاماتها“، معرباً عن أمله في أن يتفهم الأمريكيون على مر السنين أن العقوبات والضغط ليسا الطريق الصحيح.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن أمير قطر ترحيبه ببدء مفاوضات اللجنة المشتركة في فيينا، وشدد على أن الدوحة ترحب بمسار الحوار والتفاوض لحل المشاكل، ويأمل أن تعود كافة أطراف اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إلى التزاماتها، وإحياء هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف.