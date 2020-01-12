أمير قطر يزور عمان وايران

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد توجه، الأحد، إلى إيران في زيارة رسمية.

وأضافت أن الزيارة تهدف “لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

يأتي توجه أمير قطر لإيران بعدما قام في وقت سابق اليوم بزيارة إلى سلطنة عمان التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بحسب (قنا).

وكان الأمير تميم نعى السلطان قابوس أمس عبر حسابه على موقع “تويتر”، وكتب: “هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان… ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية.. نعزي الشعب العماني الشقيق”.

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد