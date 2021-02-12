أمير قطر يستذكر المعاني المستمدة من معركة تحرير الخفجي في السعودية

نوه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالذكرى 30 لمعركة تحرير مدينة الخفجي السعودية نهاية يناير عام 1991، لافتا إلى المعاني التي جسدتها.

وكتب أمير قطر على حسابه في "إنستغرام" قائلا: "شهدت اليوم أوبريت الخدمة الوطنية، واستذكرنا فيه مرور 30 عاما على معركة تحرير الخفجي، وتضحيات جنودنا البواسل الذين شاركوا في تجسيد معنى الأخوة والتضامن".

وكان تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد حضر في مسرح أكاديمية الخدمة الوطنية "أوبريت الخدمة الوطنية" الذي تضمن تكريم الضباط وضباط الصف والجنود "التابعين للقوات المسلحة القطرية المشاركين في حرب تحرير الكويت ومعركة تحرير الخفجي بمناسبة مرور 30 سنة عليها".

وبهذه المناسبة، قام أمير قطر بتكريم "علي بن سعيد الخيارين قائد القوات القطرية التي شاركت في تحرير مدينة الخفجي بمنحه سيف تميم بن حمد آل ثاني العسكري وذلك لدوره في معركة تحرير الخفجي".

كما أمر أمير البلاد بمنح "كل من شارك في حرب تحرير الكويت نوط العمليات العسكرية وعددهم 2995".

يشار إلى أن هذا النوط العسكري يمنح "لمن يشارك في العمليات العسكرية من منتسبي الجهات العسكرية أو قوات الدول الأخرى، ويميز بنوع العملية العسكرية".

علاوة على ذلك، سيمنح "كل من شارك في معركة تحرير الخفجي وعددهم 1450، نوط الشجاعة". وهذا النوط يمنح في العادة لمن يقوم بأعمال تتصف بالبسالة أو التضحية أو الشجاعة. (الشرق)