أمير قطر يستقبل وفدا من حماس.. ويؤكد: "نقف مع الشعب الفلسطين"

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته.

واستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، وفدا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مكتبه بقصر البحر في الدوحة.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوفد الفلسطيني أعرب عن "بالغ الشكر والتقدير لأمير قطر على الدعم المتواصل الذي تقدمه بلاده للشعب الفلسطيني كافة، لا سيما في قطاع غزة".

وحضر اللقاء كل من خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وحسام بدران، من قادة حماس.

يذكر أن قطر أعلنت في شهر مايو المنصرم عن تخصيص مبلغ 480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة "لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الدعم الدولي"