أمير قطر يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة سلفه

أعلن الديوان الأميرى القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وعين بدلا منه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية، تغريدتين عبر حسابها على تويتر، أعلنت في الأولى، قبول أمير البلاد، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، دون إبداء أسباب الاستقالة.

وفي التغريدة الثانية، أوردت الوكالة، أن الشيخ تميم، قرر تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

ونص الأمران الأميريان على العمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.

