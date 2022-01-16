أمير قطر يفاجىء عازف بيانو في معرض الكتاب الدولي (فيديو)

نشرت وسائل اعلام قطرية، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء تجوله في معرض الكتاب الدولي، في العاصمة الدوحة، وتوقفه للاستماع من عازف بيانو.

وتفاجأ العازف علي الهميم، برؤيته أمير قطر، ليتوقف عن العزف، ولكن الشيخ تميم طلب منه اكمال مقطوعته الموسيقية، قائلا له "أكمل أكمل".

فيديو| حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشرف جناح وزارة الثقافة ومقر مركز شؤون الموسيقى، مستمعا لمقطوعة من عزف الفنان علي هميم.#معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب @musicaffairss pic.twitter.com/8m91i4h53J — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 16, 2022

وافتتح أمير قطر، اليوم الأحد، الدورة الـ31 لمعرض الكتاب الدولي، الذي تحمل نسخته الحالية شعار "العلم نور".

تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى @TamimBinHamad لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 31 وعرسه الـ 50، وهو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر وتحت رعاية سموه ودعمه لنهضة الثقافة وتوطين الكتاب في قطر



تحت شعار "العلم نور" pic.twitter.com/rH95vuxWbh — عبدالرحمن بن حمد آل ثاني (@ahjh_althani) January 16, 2022

وأكد وزير الثقافة القطري، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ31 وعرسه الـ50 هو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر، تحت رعاية أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.