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أمير قطر يفاجىء عازف بيانو في معرض الكتاب الدولي (فيديو)

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:24
الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

نشرت وسائل اعلام قطرية، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء تجوله في معرض الكتاب الدولي، في العاصمة الدوحة، وتوقفه للاستماع من عازف بيانو.

وتفاجأ العازف علي الهميم، برؤيته أمير قطر، ليتوقف عن العزف، ولكن الشيخ تميم طلب منه اكمال مقطوعته الموسيقية، قائلا له "أكمل أكمل".

وافتتح أمير قطر، اليوم الأحد، الدورة الـ31 لمعرض الكتاب الدولي، الذي تحمل نسخته الحالية شعار "العلم نور".

وأكد وزير الثقافة القطري، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ31 وعرسه الـ50 هو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر، تحت رعاية أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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