أمير قطر يهنئ العاهل السعودي بنجاح عملية جراحية لولي العهد

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح عملية جراحية خضع لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها آل ثاني إلى الملك سلمان، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأضافت الوكالة، أن أمير قطر بعث ببرقية مماثلة لولي العهد، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي جرى فيها استئصال الزائدة الدودية.

كما أرسل نائب أمير دولة قطر عبدالله بن حمد آل ثاني برقيتين مماثلتين للعاهل السعودي وولي عهده، وفق ما ذكرت الوكالة.

ونقلت الوكالة كذلك عن رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر خالد بن خليفة بن عبدالعزيز، إعرابه في برقيتين مماثلتين عن التهنئة للعاهل السعودي وولي عهده بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

وتأتي التهنئة القطرية في ظل أجواء إيجابية تشهدها العلاقات بين البلدين عقب قطيعة دامت 4 أعوام.

وفي يناير/ كانون ثان الماضي، انتهت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوقيع على اتفاق “العلا” للمصالحة الخليجية، لتطوى مقاطعة لقطر بدأتها في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وتلا إعلان المصالحة فتح أجواء وحدود واستئناف الحركة التجارية والعلاقات الدبلوماسية بين بعض أطراف المصالحة لاسيما بين السعودية ومصر، فيما تتحدث بيانات رسمية لاسيما من البحرين عن اجتماعات ثنائية منتظرة لبحث “قضايا عالقة”. (الأناضول)