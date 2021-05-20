أمين عام الأمم المتحدة: غزة جحيم على الأرض بالنسبة للأطفال

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها "جحيم على الأرض" للأطفال وناشد إسرائيل السماح بوصول المساعدات بسرعة ودون عوائق.

وأبلغ أنطونيو غوتيريش الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، أنه سيطلق نداء للحصول على تمويل إنساني.

وتسارعت وتيرة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة اليوم الخميس وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لكن القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استمر.

واجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا اليوم لبحث تجدد العنف، لكن ليس من المتوقع اتخاذ أي إجراء.

وقال غوتيريش "إذا كان هناك جحيم على الأرض، فهي حياة الأطفال في غزة اليوم"، مضيفا أنه سيطلق نداء إنسانيا كاملا للتمويل في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن "الأعمال العدائية ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء، الأمر الذي ساهم في حدوث حالة طوارئ إنسانية".

ودعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار وحث الجيش الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعا حماس إلى وقف إطلاق الصواريخ العشوائي، كما دعا إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية.

وقال "وصول السلع الإنسانية أمر بالغ الأهمية.. الهجمات على المناطق المحيطة بنقاط العبور غير مقبولة، وفي الوقت نفسه على إسرائيل واجب أن تسمح وتسهل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة".

وذكر أن مئات المباني والمنازل دمرت أو تضررت، كما دمرت الغارات الجوية عدة مستشفيات. (رويترز)