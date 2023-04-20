أمين عام "الناتو" في كييف.. الدنمارك وهولندا تزودان أوكرانيا بدبابات ليوبارد2

البوابة - أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوصول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إلى العاصمة كييف، اليوم الخميس في زيارة غير معلنة، وسط توقعات بهجوم مضاد للقوات الأوكرانية قريبا.

وأظهرت صور نشرتها وسائل اعلام، ستولتنبرغ وهو يقف منحني الرأس وسط كييف، أمام النصب التذكاري للجنود الذي سقطوا في المعارك ضد القوات الروسية.

ونظرا لحساسية الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، يمتنع المسؤولون الغربيون عن الإعلان بشكل مسبق عن زياراتهم إلى كييف.

وقال مسؤول في الناتو إن "الأمين العام للناتو موجود في أوكرانيا. سننشر المزيد من المعلومات في أقرب فرصة".

يشار إلى أن ستولتنبرغ كان قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في تموز/يوليو، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بوتين فشل في مسعاه لإغلاق باب الناتو.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الخميس، أن الدنمارك وهولندا ستشتريان 14 دبابة من طراز ليوبارد2 بقيمة 165 مليون يورو لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ستشتري هولندا والدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2إيه4" وتحديثها وتقديمها إلى أوكرانيا إثر تعاون مثمر مع ألمانيا لإرسال ما لا يقل عن مئة دبابة ليوبارد 1إيه5".