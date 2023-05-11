أم تهز مصر .. لهذا السبب عرضت طفلتي للبيع

روت أم عرضت طفلتها الرضيعة للبيعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأسباب التي دفعتها وزوجها لهذا الفعل، الذي هز الشارع المصري

واعترفت الأم، أمام القضاء، بما جرى، والدوافع وراء عرض ابنتها التي لم تبلغ من العمر يومين للبيع، مؤكدة أن سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة، يقف وراء هذا الشيء.

وقالت الأم، التي تعمل في تنظيف البيوت، إنها اتفقت مع زوجها لعرض ابنتها، للبيع مقابل 150 ألف جنيه.

واضافت الأم، التي لديها 3 أطفال: إن "عملي غير المستقر، والذي لا أحصل منه على دخل ثابت، لا يتعدى ال 800 جنيه شهريا، ودخل زوجي الذي لا يتجاوز ال 2500 جنيه شهريا، دفعنا لاتخاذ هذا القرار الصعب".

محاولة إجهاض

وأشارت الأم إلى أنها لم تكن تنوي الإنجاب مجددا، بسبب الواقع المادي الذي تعيشه الأسرة، وصعوبات الحياة التي تواجهها، وأنها حاولت إجهاض طفلتها، لكن الأطباء رفضوا ذلك.

وأوضحت الام التي لم تتلق تعليمها، خلال مسيرة حياتها، أن ابنتها الكبرى تبلغ من العمر 20 عاماً، ولديها ولد في الـ 17 من عمره، أما الصغير فعمره 11 عاما، موضحة أنهم جميعا لم يحصلوا على تعليم.

وبينت الأم، أنها كانت في البداية ترفض فكرة البيع، إلا أن زوجها أقنعها بذلك، مبررا دوافعه بصعوبة أوضاع الأسرة، وعدم القدرة على تحمل تكاليفها المعيشية، وأن الرضيعة ستكون بحال أفضل مع أسرة أخرى.

وأعلنت الأم، أنها ستربي طفلتها الرضيعة مع بقية إخوتها.

اتجار بالبشر

وتستمر التحقيقات في القضية التي أثارت غضبا واسعا، وحملت رقم 12061 لسنة 2023، والتي تبين منها أن شخصا وزوجته أقدما على بيع ابنتهما الطفلة حديثة الولادة، والتي لم تبلغ من العمر سوى يومين، على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقابل 150 ألف جنيه

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الأب والأم، بتهمة الاتجار في البشر، لجلسة 20 مايو/أيار الجاري.