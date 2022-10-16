"أم كلثوم" في كنيس يهودي (فيديو)

أظهرمقطع فيديو نشرته صفحة "إسرائيل بالعربية"، مجموعة من الشبان اليهود المتدينين، وهم يؤدون أغاني للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، داخل كنيس، مما أثار ردود فعل متبانية، استم أغلبها بعدم الرضا.

مقطع الفيديو، الذي تم نشره على موقع تويتر، يظهر فيه أحد الشبان اليهود، وهو يغني مقطع من الأغنية الشهير لكوكب الشرق "سيرة الحب"، ليستلم من بعده المايكروفون شاب آخر يرتدي قبعة اليهود المتدينين "القلنسوة"، ليكمل الأغنية.

يا ساتر هذا ومتديين بعد كله اغاني كيف لو غير متدينين



هل هي شريعه هن موسى عليه السلام ؟؟؟؟ — بدوية بنت بدوية وبدوي (@T_1234v) October 15, 2022

وعلقت "إسرائيل بالعربية" على الفيديو، وكتبت: "أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟" يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".

الكنيس كان مكانا للعبادة: متى ٢١:١٢ وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكَلِ اللهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي الْهَيْكَلِ، وَقَلَبَ مَوَائِدَ ‍الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ" فما بالنا عندما يتحول مكان العبادة لصالة غناء ورقص؟! — aligeneidi (@aligeneidi2) October 15, 2022

وأضافت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة اتسم أغلبها بعدم الرضاء عما شاهدوه، خاصة أن الكنيس هو مكان للعبادة وليس لترديد الأغاني.