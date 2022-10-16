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"أم كلثوم" في كنيس يهودي (فيديو)

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:57
شبان يهود يؤدون أغاني أمام كلثوم داخل كنيس
شبان يهود يؤدون أغاني أمام كلثوم داخل كنيس

أظهرمقطع  فيديو نشرته صفحة "إسرائيل بالعربية"، مجموعة من الشبان اليهود المتدينين، وهم يؤدون أغاني للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، داخل كنيس، مما أثار ردود فعل متبانية، استم أغلبها بعدم الرضا.

مقطع الفيديو، الذي تم نشره على موقع تويتر، يظهر فيه أحد الشبان اليهود، وهو يغني مقطع من الأغنية الشهير لكوكب الشرق "سيرة الحب"، ليستلم من بعده المايكروفون شاب آخر يرتدي قبعة اليهود المتدينين "القلنسوة"، ليكمل الأغنية.

وعلقت "إسرائيل بالعربية" على الفيديو، وكتبت: "أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟" يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".

وأضافت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة اتسم أغلبها بعدم الرضاء عما شاهدوه، خاصة أن الكنيس هو مكان للعبادة وليس لترديد الأغاني.

 

كلمات دالة:أم كلثومكنيساليهود

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